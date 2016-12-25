В Сочи прибыли родственники погибших при крушении Ту-154

Из Москвы в Сочи 25 декабря прибыл рейс с родственниками погибших при крушении Ту-154.

В зале прилета их встретили психологи МЧС и представители властей города. На автобусах в сопровождении машин скорой помощи людей отвезли в санаторий Минобороны.

В Сочи для проведения заседания комиссии по устранению последствий крушения самолета прибыл министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ранее сообщалось, что к работе с родственниками готовы поликлиники, стационары и скорая помощь города. В аэропорту находятся более 30 психологов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154. По поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева развернули краевой оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Ту-154.

На месте авиакатастрофы обнаружили тела десяти человек.

Все новости о крушении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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