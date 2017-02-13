В Сочи приезжего обокрали на 300 тыс. рублей

В Сочи 13 февраля у постояльца гостиницы украли телефон, часы и 3 тыс. евро.

С заявлением в полицию обратился 42-летний приезжий. Мужчина сообщил, что ненадолго вышел из своего номера, оставив входную дверь открытой. Общая сумма ущерба составила более 300 тыс. рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в гостинице. По записям удалось выяснить, кто совершил кражу. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего жителя Курганинска, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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