В Сочи приезжего обокрали на 300 тыс. рублей

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d1a67357a1020d08f48965a4d776fa0c В Сочи приезжего обокрали на 300 тыс. рублей В Сочи 13 февраля у постояльца гостиницы украли телефон, часы и 3 тыс. евро.

С заявлением в полицию обратился 42-летний приезжий. Мужчина сообщил, что ненадолго вышел из своего номера, оставив входную дверь открытой. Общая сумма ущерба составила более 300 тыс. рублей.  

Сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения, установленных в гостинице. По записям удалось выяснить, кто совершил кражу. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего жителя Курганинска, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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