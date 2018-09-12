В Сочи приезжий с ведром на голове ограбил продуктовый магазин

С сообщением о нападении в дежурную часть обратилась продавец одного из местных продуктовых магазинов.
Установлено, что неизвестный мужчина вошел в магазин с ведром на голове и, угрожая продавцу физической расправой, украл из кассы 2 тыс. рублей, после чего скрылся.
Подозреваемого — 31-летнего приезжего из Челябинской области — задержали недалеко от места происшествия, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.
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