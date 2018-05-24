В Сочи приступили к оборудованию фан-зоны для болельщиков ЧМ-2018

Парк футбола ФИФА-2018 разместится у Южного мола Морского порта.

Сейчас рабочие возводят каркас сцены. На большом экране площадью 90 кв. м будут транслировать все матчи чемпионата мира. Наблюдать за играми одновременно смогут 10 тыс. человек. Поклонников футбола ждут спортивные соревнования, автограф-сессии с футболистами, конкурсы и выступления российских и зарубежных артистов. Пока имена приглашенных звезд власти курорта держат в секрете. Согласно графику, строительные работы должны завершиться 10 июня.

«Сейчас эти организационные работы, возможно, мешают и отдыхающим, и горожанам, но, тем не менее, мы понимаем, для чего все это происходит. Этот турнир должен, в том числе, пройти в рамках полной безопасности. Мы должны провести турнир на самом высоком, достойном уровне, чтобы потом никто не мог сказать, будто в России что-то не так», — сказал житель Сочи Алексей Алевин.

«Пока в городе тихо, но, по-моему, все уже началось. Все очень красиво преображается. Будет огромный экран стоять. Люди будут гулять, отдыхать», — считает житель Ташкента Арслан Вахидов.

«Я увидел, что ведется реконструкция, и буду рад увидеть побольше футболистов и поговорить с ними, если получится», — отметил житель Краснодара Амиршах Ибрагимов.

Фан-зона для болельщиков в Сочи будет работать до конца чемпионата. Для комфорта и безопасности гостей прилегающая к развлекательной площадке улица Несербская с 1 июня по 16 июля станет пешеходной.

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Чемпионат мира по футболу — 2018

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