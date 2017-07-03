В Сочи приступили к сносу торгового павильона возле трассы

Вместо него на Мамайском перевале построят четвертую полосу дороги.

Работы начались утром 3 июля. Судебные разбирательства по делу о признании строения незаконным шли не один год. Накануне суд второй инстанции вынес решение о сносе объекта.

На месте снесенных коммерческих объектов на пике перевала будет обустроена четвертая полоса дороги.

«В дальнейшем освобожденный участок дороги перейдет в управление упрдор «Черноморье». Они планируют провести расширение территории, уже определились с проектом и начали работать», — сказал советник мэра Сочи Панает Бербериди.

По поручению главы города создана специальная комиссия, которая должна предложить временную схему организации движения, чтобы разгрузить проблемный участок дороги.

Расширение трассы на Мамайском перевале — это не единственная мера, которая планируется для улучшения ситуации с автотрафиком на подъезде к Сочи. На наиболее проблемных участках в 2018 году федеральные дорожники построят пять надземных пешеходных переходов: три в Лоо и по одному в Якорной щели и Вардане, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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