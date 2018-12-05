В Сочи приступили к вырубке зараженных вредителем пальм

Деревья, на которых специалисты нашли пальмового мотылька, находятся в нескольких микрорайонах Адлерского района Сочи.

Сотрудники научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур обнаружили, что вредитель уничтожил пальмы в микрорайонах Чкаловский, Курортный городок, Голубые дали и в центре Адлера.

«Во избежание распространения вредителя администрацией Адлерского района дано поручение специалистам в кратчайшие сроки убрать зараженные вредителем пальмы», — заявил 5 декабря начальник управления по охране окружающей среды и лесопарковому хозяйству администрации Сочи Андрей Терехов.

В НИИ цветоводства и субтропических культур агентству уточнили, что пальмовый мотылек был завезен в Сочи несколько лет назад с посадочным материалом из Южной Америки, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре 2014 года реликтовые самшитовые леса Сочи находились под угрозой исчезновения. В 2015 году для отлова бабочек самшитовой огневки в Хостинском районе Сочи решили установить светоловушки.

В 2016 году на заседании Общественного экологического совета заявили, что самшитовая огневка в этом году не угрожает городу, но появились вредители пальм и эвкалипта.

В 2017 году на курорте вели борьбу с американской белой бабочкой. А весной 2018 года ввели режим ЧС из-за нашествия коричнево-мраморного клопа.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник