В Сочи привезут макет космического корабля

Макет «Бурана» из Подмосковья в июле доставят в образовательный центр «Сириус».

Тягачи с фрагментами космического корабля уже находятся на территории Краснодарского края, но еще на пути в олимпийскую столицу. Там образец «Бурана» приведут в полное соответствие оригиналу. На борту установят оборудование, кресла и интерактивные устройства. С их помощью ученики и посетители «Сириуса» смогут почувствовать себя космонавтами, бороздящими звездные просторы.

Настоящий «Буран» вышел на орбиту всего один раз. Тем не менее, это самый грандиозный проект советских ученых. Технические решения, полученные во время создания корабля, до сих пор используют в России и за рубежом, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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