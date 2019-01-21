В Сочи признали невменяемым мужчину, до смерти избившего свою мать

Мужчина предстанет перед судом для решения вопроса о применении к нему принудительных мер медицинского характера.

Следствие установило, что проживавший с 84-летней матерью 61-летний местный житель вечером 7 февраля 2018 года был в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с родственницей и набросился на нее с кулаками. Избив мать, мужчина ушел спать, а на следующее утро обнаружил, что она мертва, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Криминалисты выяснили, что причиной смерти женщины явилась тупая травма грудной клетки. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

Проведенная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать характер своих действий и руководить ими. Материалы уголовного дела переданы в суд.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обнаружив мать мертвой, мужчина вызвал скорую помощь, но никому не сказал, что избил ее.