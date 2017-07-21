В Сочи признали невменяемой пенсионерку, напавшую на внучку с утюгом

Суд решит вопрос о применении к 68-летней женщине принудительных медицинских мер.

Пенсионерка жила вместе с тремя внуками в доме на улице Измайловской Хостинского района.

По версии следствия, 13 апреля женщина дома схватила малолетнюю внучку за волосы и ударила ее несколько раз об пол и мебель, а затем нанесла несколько ударов ногой в живот и грудную клетку. После этого бабушка отвела внучку в ванную, где не менее четырех раз ударила девочку душевой лейкой по спине. Далее женщина повела ребенка на кухню и три раза приложила к ее телу раскаленный утюг.

Братья девочки рассказали о произошедшем родственникам, последние обратились в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении малолетней завершено. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, женщина страдает психическим расстройством и не могла осознавать характер своих действий и руководить ими в момент нападения на внучку. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Следствие также оценит действия работников органов опеки и попечительства на предмет халатности.

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