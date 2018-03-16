В Сочи признавшегося в убийстве девочки отчима арестовали на два месяца

Мураду Шахмирзаеву 16 марта избрали меру пресечения.

«В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде помещения под стражу сроком на два месяца», — сообщила интернет-порталу «Кубань 24» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о пропаже пятилетнего ребенка спасателям сообщил 14 марта в 00:30 отчим. По факту пропажи девочки возбудили уголовное дело. Ее искали около 1 тыс. человек.

В окрестностях Сочи нашли тело пропавшей девочки. Отчим признался в убийстве. В сети опубликовали протокол допроса мужчины, позже СК РФ опубликовал видеозапись допроса.

Власти Сочи окажут семье убитой девочки социальную и материальную помощь.

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