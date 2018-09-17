В Сочи продлили экстренное предупреждение о непогоде

Метеорологи прогнозируют шквалистый ветер с порывами до 22 м/с, уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок.

Кроме того, может пройти град, а над акваторией велик риск образования смерчей. Спасатели просят туристов и местных жителей быть острожными.

Накануне ливневая канализация в Сочи не выдержала: дожди превратили улицы в реки. Подтопленными оказались несколько дворов. На помощь прибыли сотрудники МЧС и спецтехника. Мощные потоки сбивали с ног людей и уносили их, так что им пришлось хвататься за предметы. Однако синоптики утверждают: антициклон покидает регион.

«В понедельник 17 сентября мы ожидаем, что циклон сместится в Волгоградскую область и Поволжье. Погода на территории края начнет налаживаться, дожди прекратятся. Днем еще возможны кратковременные осадки в отдельных населенных пунктах», — сказала главный синоптик краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Евгения Чечетка.

Синоптики отмечают, что во второй половине недели температура поднимется до 29 °С.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи на сутки продлили экстренное предупреждение о смерчах и сильных ливнях.

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