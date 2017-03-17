В Сочи продлят работу автобусов в день матча Россия — Бельгия

В Сочи 28 марта продлят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча между сборными России и Бельгии.

Об этом сообщил первый вице-мэр курорта Анатолий Рыков.

Расписание изменят на городских автобусных маршрутах № 57, 57к, 100, 125с, 124с, которые следуют из Сочи и Адлера в Олимпийский парк. Они будут курсировать до 1:00. Интервал движения составит не более шести минут. Зрителей будут перевозить и 14 электричек «Ласточка». Они будут ходить через каждые 15-20 минут.

Рыков попросил жителей и гостей Сочи в день матча после 16:00 отказаться от использования личных автомобилей. Это необходимо, чтобы не перегружать основные магистрали города и подъезды к Олимпийскому парку.

«Мы просим жителей и гостей города, которые планируют посетить матч Россия — Бельгия, пользоваться общественным транспортом и прибыть в Олимпийский парк за три часа до начала матча. Это важно, потому что впервые будут тестировать зону досмотра. Для того, чтобы пройти в чашу стадиона, потребуется определенное время», — пояснил вице-мэр.

Для зрителей, которые приедут на машинах, в Олимпийском парке предусмотрены 5 тыс. парковочных мест. Однако Рыков отметил, что этого может быть недостаточно. По мере заполнения парковок транспорт будут разворачивать. Усилят работу экипажей ДПС и службы эвакуации, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 марта в Краснодаре пройдет контрольный матч сборной против Кот-д’Ивуара и 28 марта в Сочи — против Бельгии. Это контрольные матчи перед Кубком конфедераций. На матч Россия — Бельгия в Сочи продали более 18 тыс. билетов. Этим матчем откроют стадион «Фишт», который находился на реконструкции.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Полуфинальные матчи сыграют 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Матч за третье место состоится 2 июля в Москве. Санкт-Петербург примет финал соревнований. Ожидается, что матчи Кубка посетят более 700 тыс. болельщиков.

Памятку болельщикам футбольного матча Россия — Бельгия в Сочи можно посмотреть здесь.

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