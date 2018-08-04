В Сочи продолжаются поиски девочки, унесенной сильным потоком воды в реке

Ранее 4 августа спасатели при помощи вертолета обнаружили тело 15-летнего подростка.

Как сообщили родственники погибшего мальчика, вчера они приехали на пикник семьей. Когда начался дождь, они через реку пошли на автобусную остановку.

После обильных осадков уровень воды в реке и скорость течения быстро увеличивались.

«Я шел впереди, услышал крики. Обернулся, увидел, что родственников уже несет потоком. Кинулся к детям, подбрасывая, пытался помочь им выбраться из воды», — рассказал дядя пропавших детей Олег Виноградов.

У самого пострадавшего гематома головы, однако от госпитализации он отказался и принимает участие в поисках.

Мать детей, которая самостоятельно выбралась из воды вскоре после происшествия, находится дома у родственников. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Со вчерашнего дня спасатели, полиция, казаки и волонтеры патрулируют береговую линию – от места, где пропали дети до морской акватории там, где выходит реке.

«Сейчас поиски продолжаются в направлении к морю. Работы ночью не были остановлены. Было организовано патрулирование вдоль береговой линии. Уже применили вертолет Ми-8, с помощью которого было найдено тело мальчика. В работе находятся дополнительно два беспилотных летальных аппарата. На встречу друг другу идут два судна на воздушной подушке по руслу реки Сочи. В морской акватории находится семь пласредств на случай, если девочку унесло в море», — рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Александр Агафонов.

В поисках участвует весь личный состав сочинской полиции. Как сообщает пресс-служба УВД, любую информацию, которая может помочь в поисках ребенка, можно сообщить по телефону 02.

Администрация города напоминает, штормовое предупреждение продолжает действовать до конца этого дня. По прогнозу в ближайшие сутки — дожди с грозами, град и сильный ветер, в акватории Черного моря велика вероятность формирования смерчей. Синоптики прогнозируют резкое повышение уровня воды в реках и на малых водотоках. Спасатели убедительно просят сочинцев и гостей курорта принять все необходимые меры безопасности и сохранности своего имущества. Исключить отдых в горах и вблизи водоёмов. В случае ЧП сразу звонить с мобильного телефона по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Хостинском районе Сочи 3 августа возле автобусной остановки в реке потоками воды унесло мужчину, женщину и двух детей. Женщина сумела выплыть, мужчина получил травмы, его также спасли.

На поиски детей привлекли более 400 человек: 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, около 40 росгвардейцев. Администрация города для поиска пропавших привлекла около 40 казаков и 50 волонтеров. На месте, где река впадает в море, дежурит четыре плавсредства и сотрудники ЮРПСО, ЛУВДТ и Морпорта.

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