В Сочи продолжаются поиски пропавшей пятилетней девочки

Найти ребенка пытаются более 1 тыс. человек — спасатели, полицейские, сотрудники Росгвардии, волонтеры.

Вероника Тришкина потерялась накануне в районе села Бестужевка. До поздней ночи ее пытались найти родные и соседи, затем сообщили в полицию.

Поисковые группы экстренных служб работали всю ночь. Пока о месте нахождения ребенка ничего не известно. Правоохранители дают ориентировки — девочка была одета в короткую джинсовую юбку, синюю кофту с длинным рукавом и красные кеды.

«Сотрудники полиции проводят тщательный подворовый обход. Обследуют близлежащие поселки, а также садоводческие товарищества. Поиски значительно осложняет горно-лесистая местность, а также плохие погодные условия», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.

Спасатели подняли в воздух два квадракоптера, используют и тепловизор. На поиск вышел также конно-кинологический отряд. Вместе с девочкой ищут и ее отчима. Именно он сообщил в полицию о пропаже ребенка, но накануне перестал выходить на связь. О его местонахождении тоже ничего не известно.

«Несколько минут назад мы вместе с одной из групп волонтеров вернулись из леса. Местность пересеченная, это затрудняет поиски. Множество спусков, подъемов, оврагов, ручьев, излучин — поисковикам приходится заглядывать буквально под каждый куст, обследовать каждый склон», — рассказал собственный корреспондент «Кубань 24» в Сочи Максим Емельянов.

Если вы видели девочку или что-либо знаете о ее местонахождении, звоните по телефону 8 (918) 916-07-00. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи вечером 13 марта пропала пятилетняя Вероника Тришкина. Информация об этом поступила спасателям 14 марта в 00:30. К месту происшествия направили три смены спасателей ЮРПСО МЧС России.

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