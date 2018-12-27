В прибрежной зоне курорта 27 и 28 декабря ожидается дождь, переходящий в мокрый снег.

В предгорье возможен мокрый снег, местам налипание снега на провода и деревья, гроза. На дорогах — гололедица. Порывы ветра могут достигать 15 м/с.

До 18:00 28 декабря в горах выше 1,5 тыс. м над уровнем моря сохраняется лавиноопасность.

По поручению мэра Сочи Анатолия Пахомова все службы переведены в режим повышенной готовности, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта воздержаться от поездок на личном транспорте, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями. В случае происшествий звонить по номеру 112.

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