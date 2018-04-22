В Сочи прогнозируют усиление ветра

С вечера 20 апреля и в течение суток 21 апреля на территории курорта порывы ветра могут достигать 15 м/с.

Местами возможна гроза. Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта принять необходимые меры предосторожности, а также воздержаться от отдыха у воды и в горах. Размещать автомобили под легкими конструкциями и деревьями небезопасно.

В случае возникновения ЧС следует звонить с мобильного по номерам 101 или 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник