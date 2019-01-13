В Сочи прогнозируют ухудшение погоды

До конца суток 13 января, ночью и утром 14 января в предгорной и горной зонах местами ожидается сильное налипание мокрого снега на провода и деревья.

В связи погодными условиями по 14 января введен режим повышенной готовности служб, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

В горах Краснодарского края выше 1,5 тыс. м лавиноопасно. Спасатели просят быть бдительными, принять все необходимые меры предосторожности, воздержаться от выходов в горы.

В случае происшествий — звонить с мобильного телефона по номеру 112.

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