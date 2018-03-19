В Сочи проголосовал депутат Госдумы Сергей Кривоносов

Очереди 18 марта выстраивались почти на всех избирательных участках города.

В олимпийской столице России своим избирательным правом воспользовался заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов. Бюллетень он опустил в урну одного из участков Хостинского района.

«Мы должны принять то решение, которое обеспечит жизнь, работу наших граждан на долгие годы. Необходимо показывать пример своим избирателям и идти в ногу со временем», — заявил Сергей Кривоносов.

Всего в Сочи избирательным правом обладают почти 347 тыс. человек. Еще около 25 тыс. туристов проголосовали по месту нахождения. На курорте избирательные участки работали в здравницах, на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту.

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