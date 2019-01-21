В Сочи пройдет «Австрийский горнолыжный уикенд»

Он состоится с 25 по 27 января на курорте «Роза Хутор».

В нем примут участие чрезвычайный и полномочный посол Австрии Йоханнес Айгнер, посол Европейского Союза в России Маркус Эдерер, а также главы крупных австрийских компаний.

«Мы рады принимать такую представительную делегацию, это значит, что к курорту есть серьезный интерес. Организация первого «Австрийского горнолыжного уикенда» — это чрезвычайно полезный опыт, потому что именно во время такого неформального общения выстраиваются искренние и крепкие взаимоотношения. Мы решаем задачу формирования знаний о курорте и естественного спроса на отдых у иностранных гостей», — сказал заместитель генерального директора курорта «Роза Хутор» Сергей Хворостяный.

В рамках уикенда пройдут соревнования по большому слалому Fun Ski Race. Планируется организовать телемост с австрийским курортом Китцбюэль, где пройдет Кубок мира по горным лыжам, сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».