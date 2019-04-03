В Сочи пройдет ежегодная выставка «Весенняя палитра — 2019»

Отчетная выставка-конкурс учащихся детских школ искусств города откроется 12 апреля в 15:30 в Художественном музее.

В городе работают три художественные школы и шесть художественных отделений детских школ искусства. В экспозицию вошло более 500 работ, выполненных в различных техниках. Возраст учащихся — от четырех до 17 лет.

На выставке представлены вышивка, лоскутное шитье, керамика и скульптура, изделия из валяной шерсти и кукурузной рубашки, народные игрушки и скульптурные работы из бумаги ручного литья, папье-маше, батик, этнографические и авторские куклы, дизайнерская компьютерная графика, академические работы по рисунку, живописи. Также посетители увидят работы в трудоемких техниках печатной графики: линогравюре, каллиграфии, офорте, трафаретной печати.

Жюри конкурса предстоит оценить работы и выбрать призеров и победителей отдельно в каждой номинации и возрастной категории.

Выставка будет работать до 28 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.