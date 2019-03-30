В Сочи пройдет форум «Бессмертный полк — наша Победа»

Его проведут с 3 по 6 апреля в Олимпийском парке.

В рамках форума делегации из более чем 30-ти субъектов поучаствуют в конкурсе региональных проектов и подготовят презентации по волонтерским практикам своего региона.

По словам руководителя проекта «Бессмертный полк — наша Победа», члена Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Бориса Левитского, на форуме молодые люди смогут поделиться со сверстниками из других городов информацией об особенностях реализации региональных патриотических мероприятий.

«Для участников также будет организована разноплановая обучающая программа, включающая в себя выступления организаторов проекта, тренинги и мастер-классы экспертов по разработке патриотических проектов», — сказал Борис Левитский.

Проект реализуется с использованием президентского гранта на развитие гражданского общества, сообщает пресс-служба администрации Сочи.