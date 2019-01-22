В Сочи пройдет квест в честь Дня студента

Учащиеся вузов и ссузов будут охотиться за удачей 24 января — накануне Дня российского студенчества.

Акция состоится в парке имени Фрунзе, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

«Молодым людям нужно будет проявить смекалку, ловкость и командный дух, а также применить студенческие лайфхаки», — рассказали организаторы.

Чтобы принять участие в квесте, надо собрать команду из десяти человек и зарегистрироваться. После этого можно приступить к прохождению 12 точек активности.

Регистрация стартует в 11:00 на площади перед Летним театром.