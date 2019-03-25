В Сочи пройдет «Ночной променад» в Международный день театра

Уличные спектакли начнутся 27 марта в 22:00.

Бесплатные спектакли и экскурсия пройдут на ступенях Зимнего театра. В рамках мероприятий гости праздника узнают интересные факты из истории музея. После этого начнется уличный аудио-спектакль «Город солнца» и спектакль-прогулка, которая завершится на площади Флага.

«Сегодня регистрация закрыта. Группа уже укомплектована. Организаторы набрали максимальное количество участников — 100 человек. Однако вечером 26 марта места могут освободиться. Об этом мы сообщим на нашем сайте», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» представители культурно-развлекательного проекта «Код города».

Всемирный день театра отмечается 27 марта. Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2019 год объявлен президентом России Годом театра.