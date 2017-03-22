style=»width: 100%;»> В Сочи пройдет специализированная выставка продуктов питания

С 22 по 25 марта в крупнейшем выставочном Сочи состоится ХIX специализированная выставка «Продукты питания-2017».

Ключевыми направлениями развития продовольственного рынка в России являются импортозамещение, возрождение и укрепление собственного производства сырья и готовой продукции, обновление и переоснащение перерабатывающей отрасли. А главная цель — обеспечение отечественной продукцией всей страны и налаживание импорта по новым направлениям.

В рамках мероприятия пройдет круглый стол, конкурс мясной, рыбной и молочной продукции, дегустация продукции компаний-производителей, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Кубани.

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