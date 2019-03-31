В Сочи пройдет выставка картин детей с ментальными особенностями развития «Я включаюсь в мир»

Она откроется 2 апреля в 15:00 в Художественном музее.

Часть картин, которые будут представлены на выставке, выполнены детьми из центра инклюзивного развития «Включи», которые имеют расстройство аутичного спектра. Работы нарисованы на уроках творчества с педагогом Ольгой Хрисановой.

На занятиях дети учатся работать с разными материалами и техниками, тем самым выражая свои желания и просьбы. Таким детям сложнее всего научиться доносить свои желания до окружающих их людей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.