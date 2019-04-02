В Сочи пройдет выставка «Театральная история. Николай Островский — Павел Корчагин»

Выставка посвящена 115-летию со дня рождения писателя и Году театра в России.

Вернисаж состоится 5 апреля в 15:00 в литературно-мемориальном музее Николая Островского. На выставке представят редкие экспонаты из собственных фондов музея: афиши разных эпох и театров, эскизы костюмов, макеты декораций, фотографии исполнителей и сцен из спектаклей, программы, реквизит.

Работу над первым сценарием спектакля по роману «Как закалялась сталь» вел режиссер Всеволод Мейерхольд еще в 1936 году при личном общении с писателем. По роману было написано семь пьес, существует десятки инсценировок. Павла Корчагина играли актеры Бруно Фрейндлих, Геннадий Печников, Сергей Радлов, Алексей Локтев, Василий Лановой, Владимир Конкин.

В 2017 году к 100-летию революции спектакль «Как закалялась сталь» поставили в двух театрах: театр «Балтийский дом» и «Колесо» имени Глеба Дроздова.

Выставка продлится до 22 апреля, сообщает пресс-служба администрации Сочи.