В Сочи произошел пожар на втором этаже здания

В Сочи 11 февраля произошел пожар в жилом здании.

Сообщение о возгорании на улице Гвардейской в Адлерском районе поступило диспетчеру в 15:55. На место выехали четыре единицы техники. В 16:05 пожарные прибыли и установили, что очаг возгорания расположен на втором этаже блочно-бетонного здания.

В 16:20 огонь был локализован. В 16:43 — ликвидирован. Площадь пожара составила около 40 кв. м, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате пожара погибших нет. Здание не получило видимых разрушений.

СМИ сообщили о трех пострадавших при взрыве газа в гостинице в Сочи, однако интернет-порталу «Кубань 24» в экстренных службах эту информацию не подтвердили.

Источник