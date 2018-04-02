В Сочи произошел пожар в дачном поселке

02 апреля в 15:23

Сообщение о пожаре в садовом товариществе на улице Альпийской поступило в МЧС 2 апреля около 13:30.

На место выехали 18 человек личного состава и шесть единиц техники. Оказалось, что горит хозпостройка. В 13:56 огонь локализовали, в 14:07 — ликвидировали. Площадь пожара составила 60 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

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