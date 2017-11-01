В Сочи произошел пожар в торговом центре на улице Виноградной

Сообщение о пожаре поступило 1 ноября в 9:24.

В 9:33 пожарные прибыли на место и установили, что из-под крыши четырехэтажного строения идет дым, при этом открытого горения не наблюдается. Спасатели начали разбирать конструкции крыши и проводить разведку. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Площадь пожара составляет около 250 кв. м. В ликвидации участвуют 62 человека и 18 единиц техники. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

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