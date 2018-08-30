В Сочи произошел сброс канализационных стоков в реку Псахе

Утром 30 августа произошел прорыв внутреннего трубопровода на канализационной насосной станции 10 А в микрорайоне Мамайка.

Сброс локализовала аварийно-ремонтная служба водоканала. Ведутся восстановительные работы.

Отбирают пробы, ведется контроль состава воды в реке Псахе и акватории моря в районе Мамайки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП Сочи «Водоканал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 30 августа в Сочи из-за поломки на насосной станции без воды остались более 10 тыс. человек.

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