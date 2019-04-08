В Сочи произошло два крупных пожара

Сначала на пульт диспетчера МЧС поступил сигнал из микрорайона Хоста.

Там вспыхнули два соседних частных дома. В одном строении огонь охватил 150 кв. м, в другом — 50 кв. м. Почти 1,5 часа понадобилось 12 спасателям, чтобы погасить пламя.

Когда его распространение только удалось локализовать, в МЧС Сочи поступил новый вызов. В Рабочем переулке — это в центре курорта — загорелся многоквартирный дом. В огне оказались 250 кв. м. Пламя тушили четыре пожарных ствола и 27 человек. В этом здании оказался один пострадавший. Его доставили в больницу. Для восьми человек, которые остались без жилья, подготовлен пункт временного размещения.