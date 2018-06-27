В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,3

Это произошло 26 июня в 13:48.

По данным сайта Европейского сейсмоцентра, землетрясение произошло на глубине 10 км и на удалении 21 км от микрорайона Дагомыс. Магнитуда подземного толчка составила 3,3.

«Эпицентр был где-то в горах, от Сочи в сторону Вардане. Никто не почувствовал, никаких разрушений, просто приборы зафиксировали. Это незначительное, слабенькое, фоновое землетрясение, необходимое нам для разрядки», — цитирует руководителя сейсмологической станции Сочи Елену Карпович РИА «Новости».

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