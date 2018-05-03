В Сочи пройдет акция «Свеча памяти»

Городская акция, приуроченная к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 8 мая с 20:00 до 22:00.

Построение колонны начнется в 19:00. Организованное шествие со свечами будет проходить от площади Северного мола на улице Несебрской, 11 к площади Южного мола на улице ул. Войкова, 1.

На площади Южного мола перед горожанами выступит глава Сочи Анатолий Пахомов и ветераны Великой Отечественной войны. После этого в Черное море опустят траурный венок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

В 22:00 состоится праздничный салют.

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