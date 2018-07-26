В Сочи пройдет бесплатная лекция о первой помощи в горах

Мероприятие состоится 27 июля в 17:00 в краснополянском горном клубе на улице Каменка.

Лекцию «Первая помощь летом. Особенности работы спасательных служб» проведет врач-травматолог, автор методических пособий для сотрудников спасательных служб курортов, лыжных патрулей Игорь Фролов

«Занятие обещает быть прикладным и учитывать наш субтропический краснополянский колорит: высокие температуры и метры над уровнем моря, наших ядовитых пресмыкающихся и иных кусающих, джунгли из борщевика и прочей заповедной флоры, чье воздействие на организм не всегда благотворно», — рассказали организаторы.

Слушателям также расскажут об основных аспектах первой помощи.

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