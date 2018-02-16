В Сочи пройдет бесплатный цикл лекций об искусстве

Лекторий пройдет в Сочинском художественном музее в рамках XI Зимнего фестиваля искусств под управлением Юрия Башмета.

Президент Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Ирина Антонова 17 и 18 февраля расскажет об образе женщины в истории живописи. Арт-деятель Антонио Джеуза 20 февраля прочтет лекцию об истории искусства новых технологий.

Арт-фотограф Павел Антонов 21 февраля расскажет о фотографии как философии жизни. Профессор факультета истории искусств Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков 22 февраля раскроет загадку портрета семьи Альбиони художника Яна ван Эйка.

Лекция ректора ГИТИСа Григория Заславского 23 февраля будет посвящена современному герою на российской сцене. Писатель и журналист Дмитрий Быков 24 февраля расскажет зрителям о трех произведениях разных писателей с одинаковым названием «Кавказский пленник».

Начало лекций — в 16:00. Вход свободный. Количество мест ограниченно. Предварительно зарегистрироваться на лекцию можно, отправив электронное письмо по адресу info@rusconagency.ru. В письме необходимо указать фамилию, имя и отчество, контактный номер телефона, адрес электронной почты и дату лекции, которую хотелось бы посетить, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Зимний международный фестиваль искусств пройдет в Сочи с 16 по 25 февраля. Стала известна программа фестиваля.

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