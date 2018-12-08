В Сочи пройдет благотворительный спектакль

На малой сцене «Фестивального» 13 декабря пройдет акция «Дети — детям».
Все вырученные с продажи билетов деньги направят на развитие проекта «Неигрушечный театр».
Зрители увидят «Еще одну сказку про Золушку» и буффонаду «Муха. Взрослый мир глазами детей». Обе постановки — победители на детском «Кинотаврике», первая — в Москве, вторая — в Сочи.
Бонусом для гостей станет выступление детей «Неигрушечного театра», которые покажут короткую сценку, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
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