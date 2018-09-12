В Сочи пройдет чемпионат России по серфингу в дисциплине «короткая доска»

Ожидается, что в соревнованиях в начале октября примет участие около 100 спортсменов.

Второй по счету официальный чемпионат России по серфингу пройдет на споте «Хоста», сообщили интернет-порталу «Кубань 24» организаторы соревнований.

По итогам соревнований формируется состав сборной страны. Призеры чемпионата 2017 года попали в список основных претендентов на участие в чемпионате мира по серфингу — 2018, и уже в сентябре едут представлять Россию на ISA Surfing Games в Японии.

«Соревнования прошлого года доказали, что интерес к серфингу в стране есть, он огромный и продолжает расти. Мы продолжаем популяризацию серфинга в России и надеемся в этом году привлечь новых спортсменов и неравнодушных к серф-культуре людей со всей страны», — рассказал исполнительный директор Чемпионата России по серфингу Bulli Surf Cup Сергей Жуковский.

Завершится чемпионат вечеринкой от организаторов фестиваля Locals Only. На пляже спота «Хоста» восоздадут атмосферу легендарных серферских вечеринок с выступлениями известных DJ’s.

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