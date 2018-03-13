В Сочи пройдет чемпионат юга России по приготовлению пиццы

Соревнования состоятся 6 апреля в рамках специализированных выставок «Индустрия гостеприимства и развлечений» и ExpoFood.

Турнир среди пиццайоло проведут в пяти номинациях: «классическая пицца «Маргарита»», «футбольная пицца», «самая быстрая растяжка», «самая большая растяжка», «пицца-акробатика — индивидуальный фристайл».

Победители примут участие в чемпионате России по приготовлению пиццы, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи построят пряничный вокзал весом более 100 кг. Он будет претендовать на включение в Книгу рекордов России.

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