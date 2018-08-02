В Сочи пройдет детский фестиваль ГТО

Он состоится 3 августа в 17:00 на улице Ленина, 40.

Гостем фестиваля станет олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по волейболу, почетный житель города Сочи Владимир Кондра.

Принять участие в фестивале могут дети не младше шести и не старше 17 лет. Ребят ожидают прыжки в длину с места, наклоны вперед, отжимания и конкурсные задания.

Фестиваль для взрослых стартовал еще в июле. Жители Лазаревского и Адлерского районов уже выполнили нормативы «Готов к труду и обороне».

Чтобы присоединиться к фестивалю, нужно зарегистрироваться на официальном сайте, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник