Археологи российской экспедиции «Нептун» в 2019 году расширят район поисков советских подводных лодок Д-4 и Л-23, затонувших в годы Великой Отечественной войны.

В рамках экспедицию обследуют уже известные археологам объекты на дне моря в районе Крыма, а также займутся поиском новых.

«Продолжим работу по поискам советских подводных лодок Д-4 и Л-23. Наша основная задача — найти эти лодки. Район их поиска расширился от мыса Тарханкут до Сочи», — рассказал руководитель экспедиции Роман Дунаев.

Подлодка Д-4 совершила 16 боевых походов, потопила несколько немецких транспортных судов, предположительно, затонула в декабре 1943 года. Экипаж Л-23 осуществил семь рейсов в Севастополь, доставляя боеприпасы и продовольствие, подлодка, вероятно, затонула в январе 1944 года.

Также обследуют места крушения боевых самолетов в акватории Феодосийского залива, сообщает ТАСС.

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