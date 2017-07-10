В Сочи пройдет этап Кубка мира по керлингу в дабл-миксте

Этот вид соревнований дебютирует в программе Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.

Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев сообщил, что этап Кубка мира пройдет в Сочи с 8 по 13 ноября.

«Мы получили шанс провести хороший, предолимпийский турнир с участием сильнейших команд мира. Это станет хорошей подготовкой к Олимпиаде, потому что в дабл-миксте не так много в мире проходит турниров», — пояснил Свищев.

По его словам, заявки на участие в соревнованиях подали сборная Швейцарии — чемпионы мира 2017 года и российская команда — чемпион 2016 года, сообщает РИА «Новости».

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