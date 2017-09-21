В Сочи пройдет федеральный этап конкурса «Учитель года России»

За почетное звание лучшего педагога 24 сентября будут бороться 85 профессионалов из всех регионов страны.

Конкурсантам предстоит провести открытый урок, методический совет, мастер-классы для коллег и представить собственный образовательный проект. Пять участников, которые успешно справятся с заданиями, отправятся в Москву на финальную дискуссию с участием министра образования страны.

Кубань на конкурсе в Сочи представит учитель английского языка Ирина Храмова из Новороссийского морского технического лицея.

В прошлом году «Учителем года России» стал Александр Шагалов из Армавира.

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