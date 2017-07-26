В Сочи пройдет фестиваль авторских кукол и мишек Тедди

Kult KUKOL Fest — 2017 состоится 4, 5, 6 августа в арт-галерее «Форт».

В этом году в фестивале примут участие 45 художников-кукольников со всей России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска, Воронежа, а также Сочи и других городов Краснодарского края.

Почетным гостем мероприятия станет президент Международного объединения авторов кукол Светлана Пчельникова. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, занятия, концерты, театрализованное представление «Цирк из саквояжа», сообщается в группе мероприятия «ВКонтакте».

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