В Сочи пройдет фестиваль балета и танца

Фестиваль проведут с 6 по 12 октября в парке науки и искусства центра «Сириус».

В большом зале выступят два самых известных танцевальных коллектива России — Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева и Театр балета Бориса Эйфмана совместно с Академией танца.

«Балет занимает очень важное место в образовательной системе «Сириуса». Мы очень рады представить две выдающиеся балетные труппы России: Ансамбль народного танца Игоря Моисеева и Академию, Театр балета Бориса Эйфмана. Балет Игоря Моисеева — это коллектив с очень глубокими традициями, воплощающий русские и зарубежные традиции народной хореографии. Классическую хореографию представит коллектив Академии и Театра Бориса Эйфмана. Хореограф-экспериментатор Борис Эйфман создал свой театр как творческую лабораторию для нового поколения артистов балета, нашел новаторские слияния между балетом и танцем. Таким образом, мы представим две совершенно разных грани балетного искусства», — рассказал художественный руководитель фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева в рамках фестиваля представит 6 октября в 19:30 программу «Танцы народов мира».

Выступление заслуженного коллектива откроет хореографическая постановка «Лето», ставшая визитной карточкой ансамбля. В программе концерта исполнят популярные национальные танцы: греческий сиртаки, румынский бриул и адыгский тляпатет. Завершится концерт фрагментом флотской сюиты «День на корабле».

В 19:30 12 октября на сцену выйдут солисты Театра балета с авторскими хореографическим постановками Бориса Эйфмана и дети, обучающиеся в Академии танца балетмейстера, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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