В Сочи пройдет фестиваль ча-ча-ча и сальсы

Болельщики из Перу 30 июня покажут танцевальный мастер-класс.

На стадионе «Фишт» в этот день также состоится игра 1/8 финала. На арене за право стать на шаг ближе к кубку ФИФА сойдутся сборные Уругвая и Португалии.

Эти две команды друг с другом играли дважды за всю историю — в товарищеских матчах в 1966 и 1972 году. Ни одной официальной встречи они не провели.

Также 7 июля в Сочи запланирована игра 1/4 финала. Эта встреча завершит футбольный марафон в регионе.

Заключительная игра первенства пройдет в Москве 15 июля.

Все новости по теме:

Чемпионат мира по футболу — 2018

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник