В Сочи пройдет фестиваль фольклорных коллективов «Кубанский казачок»

Юбилейный фестиваль стартует 27 июня в Центре национальных культур Лазаревского района.

Три конкурсных дня будут выступать коллективы и солисты в жанрах народного творчества. Хормейстеры и балетмейстеры 29 июня дадут мастер-классы. Гостей ждет разнообразная культурная программа, а также творческая встреча с президентом фестиваля Виктором Захарченко.

Жюри 1 июля подведет итоги. Лауреаты проведут большой гала-концерт с награждением победителей. По традиции, ни один участник не останется без награды.

«Кубанский казачок» был основан руководителем Кубанского казачьего хора Виктором Захарченко как краевой детский фольклорный фестиваль. В этом статусе он проводится на Кубани уже 27 лет. С 1999 года он обрел всероссийский статус.

В этом году художественному руководителю хора исполнилось 80 лет. Поэтому помимо народных обрядов, исторических, строевых, походных песен в конкурсных программах фестиваля прозвучат авторские произведения Виктора Захарченко на стихи классических и современных поэтов.

За 20 лет во всероссийском «Кубанском казачке» приняли участие более 11 тыс. самодеятельных артистов. В этом году заявки на участие подали 43 коллектива и 50 солистов из различных регионов России, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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