В Сочи пройдет фестиваль культуры и спорта «Пара-АРТ»

Он состоится с 28 сентября по 7 октября.

Планируется, что участниками мероприятия станут около 200 человек из 20 регионов России и ближнего зарубежья. По словам организаторов, в программе значатся соревнования в таких видах спорта как легкая атлетика, настольный теннис, дартс, бочча, трейл-ориентирование, стритбол на колясках, лазерный биатлон.

В рамках фестиваля «Пара-АРТ» 5 октября 20 марафонцев примут участие в историческом пробеге в поддержку паралимпийского спорта на трассе «Формула-1».

Спортсмены посетят с экскурсией арену «Ледяной куб», где команда Краснодарского края продемонстрирует мастер-класс по керлингу на колясках, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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