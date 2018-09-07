В Сочи пройдет фестиваль «Музыкальное соцветие»

Жителей и гостей курорта ждут с 13 по 15 сентября в Парке науки и искусства «Сириус».

Музыканты сыграют произведения известных композиторов. В программе выступлений прозвучат сочинения Йозефа Гайдна, Роберта Шумана, Рихарда Вагнера в исполнении струнного квартета из Лейпцига. Также в зале «Оранжевый форум» любители классической музыки смогут услышать игру камерного ансамбля «Копельман-квартет».

В Парке науки и искусства даст концерт известный австрийский пианист, музыкальный переводчик Клеменс Цайлингер. В программе — произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта. Начало концертов — в 19:30, сообщает пресс-служба образовательного центра «Сириус».

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