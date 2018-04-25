В Сочи пройдет фестиваль шашлыка

Мероприятие состоится на курорте «Роза Хутор» 30 апреля и 1 мая.

Во время фестиваля пройдут семейные соревнования «Шашлык-машлык», дегустации вин, «тост драйв», выступление кавказских коллективов, конкурс на лучшую кавер-группу.

В рамках мероприятия также состоится конкурс «Золотой шампур». Конкурсанты представят три вида мяса, приготовленных на мангале (птица, баранина, свинина/говядина). Жюри, в которое может войти любой активный участник, будет оценивать оформление блюда, вкусовые качества мяса, оригинальность рецепта. Победитель конкурса получит диплом «Золотой Шампур – 2018» и кованный эксклюзивный шампур, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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