Занятия школы состоятся с 16 по 21 февраля 2019 года в рамках XII Зимнего международного фестиваля искусств.

В творческом мероприятии примут участие специалисты в сфере культуры и искусства: актеры, режиссеры, музыканты, хореографы, художники и арт-менеджеры Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Адыгеи и Абхазии. Возраст слушателей — от 18 до 40 лет, сообщается на странице Сочинского концертно-филармонического объединения во «ВКонтакте».

Для студентов фестиваля-школы проведут актерские тренинги, танцевальные и режиссерские мастер-классы, лекции о современной хореографии и встречи с ведущими специалистами по современному искусству. Слушатели посетят все спектакли фестиваля.

Прием заявок на участие в школе «Территории» продлится с 24 декабря 2018 года по 20 января 2019 года. По результатам конкурса анкет в конце января 2019 года будут отобраны 25 студентов образовательной программы и десять вольнослушателей из Сочи.

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